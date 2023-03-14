– Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два–три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается. А то, что вновь заговорили о его отсутствии в составе, – так это просто очередная попытка некоторых журналистов подбросить гнилых дровишек в костер отношений Карпина и Дзюбы, – цитирует Юрана "СЭ".
Нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе 34 года. В первой декаде февраля ветеран отечественного футбола подписал контракт до лета с "железнодорожниками". В двух кубковых играх со "Спартаком" популярный игрок не сумел отличиться результативными действиями. Зато в дебютном поединке за свою столичную команду в чемпионате России Дзюба наколотил три мяча в ворота "Ростова" (3:1).
Примечательно, что южан по совместительству возглавляет главный тренер сборной страны Валерий Карпин. Несмотря на хет-трик, специалист не включил Дзюбу в расширенный список национальной команды на мартовский сбор.
Юран: впереди у Дзюбы максимум два – три сезона. В перспективные планы сборной он никак не вписывается
Экс-наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран оценил возвращение в чемпионат России новичка "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"