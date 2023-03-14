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Хавбек "Урала" Егорычев: по владению мячом было больше преимущества у "Спартака", но по моментам я бы так не сказал

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Фото: РПЛ
- По владению мячом было больше преимущества у "Спартака", но по моментам я бы так не сказал. Были хорошие подходы, особенно с левого фланга, - приводит мнение Егорычева Sport24.

"Урал" смог не проиграть со "Спартаку "(1:1), находящимся на 2-й строчке в РПЛ. Теперь команды в Екатеринбурге решат, кто пройдет дальше в Пути РПЛ Кубка России. Россиянин, которому в феврале исполнилось 30 лет, Андрей Егорычев, играющий на позиции центрального хавбека, вышел на после в основе екатеринбуржцев и провел на футбольном поле 64 игровые минуты. Всего в этом сезоне на счету футболиста, являющегося игроком стартовой обоймы, 19 игр за "шмелей" во всех турнирах, в которых ему удалось дважды поразить ворота соперников. Также в активе Андрея 1 голевой пас. Следующий матч уральцы проведут против "Динамо" в рамках РПЛ.


Кубок России Егорычев Спартак Урал
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