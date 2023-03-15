- Драка с Артемом Дзюбой? Ну да, была. Но потом все утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало. Какие отношения с Дзюбой? Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Но сейчас не общаемся, - приводит слова Лодыгина Sport24.
Напомним, драка между Юрием Лодыгиным и Артемом Дзюбой произошла в 2016 году, когда оба футболиста выступали за санкт-петербургский "Зенит". В том сезоне сине-бело-голубые потерпели обидное поражение от "Краснодара" в гостях, пропустив два гола в компенсированное время. Ранее, как признавался Лодыгин, зачинщиком драки выступил именно Дзюба. Вратарь покинул "Зенит" в 2019 году, Дзюба - в 2022 году. Сейчас нападающий защищает цвета московского "Локомотива", а Лодыгин выступает в чемпионате Греции.
Лодыгин - о драке с Дзюбой: обычные рабочие отношения, может, чуть лучше стали. Сейчас с ним не общаемся
Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о драке с Артемом Дзюбой в 2016 году.
ПФК "Арсенал Тула"