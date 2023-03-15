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Лодыгин - о возможном возвращении в "Зенит": все может быть, но с той стороны нет такого желания. Мосты не сожжены

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Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин высказался о возможном возвращении в российский клуб в будущем.
ФК "Зенит"
- Возможно все, почему нет? Но я понимаю, что с той стороны нет такого желания. У каждого свой путь. Мосты не сожжены. Я общаюсь со многими людьми. Такого не может быть. Я люблю Питер, полюбил "Зенит".

Юрий Лодыгин играл за санкт-петербургский "Зенит" с 2013 по 2019 год. Всего за сине-бело-голубых голкипер сыграл 164 матча, в которых 71 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Лодыгин в составе "Зенита" стал двукратным чемпионом России, дважды выиграл Суперкубок страны и один раз одержал победу в национальном Кубке. Кроме петербургской команды, вратарь играл в России только за тульский "Арсенал".

Источник: Sport24


Зенит Лодыгин
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