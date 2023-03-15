- Я понимал, что мы уже возвращаемся в игру, мы находили какие?то возможности для атак, но второй тайм начали с 0:1 и дальше пошло так, как бывает в футболе. То есть мы пропустили ни с чего, сами забили со стандартного положения и дальше, наверное, мы даже были ближе к победе. Мне так во всяком случае казалось. Возможно, у коллег из ЦСКА другое мнение. Мы были ближе к победе: и отмененный гол, и еще несколько неплохих атак, - приводит мнение Осинькина "Матч ТВ".
"Крылья Советов" и ЦСКА сегодня друг другу по два гола в Самаре в рамках Кубка России. Счет был открыт на 45-й минуте поединка. Парагвайский нападающий армейцев Хесус Медина воспользовался ошибкой форварда самарцев Дмитрий Цыпченко и вратаря Ивана Ломаева и отправил мяч в пустые ворота. Но команде Осинькина удалось перевернуть игру. Новобранец Крыльев Владимир Писарский установил равенство на табло, забив свой 3-й гол за новую команду. А затем Дмитрий Цыпченко исправил свою ошибку и вывел волжан вперед. Команда Федотова смогла увезти ничью из Самары благодаря точному удару Федора Чалова с 11-метрового. Отметим, что на 53-й минуте голландский защитник хозяев Гленн Бейл отправил мяч в сетку ворот москвичей красивым ударом через себя. Но после просмотра ВАР взятие ворот было отменено. Также на счету самарцев попадание в перекладину.
Наставник "Крыльев Советов" Осинькин: пропустили ни с чего, были ближе к победе
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился своей точкой зрения по поводу итога матча с ЦСКА (2:2) в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
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