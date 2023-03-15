- Что делать с Fan ID? Думаю, всем понятно, что без него будет намного лучше, люди снова будут ходить на стадион. Мы начали играть в 18:30, многие работали, но атмосфера была сумасшедшая. Болельщики нас гнали вперёд и помогали нам. Спасибо всем, кто пришёл! – приводит мнение Ломаева Metaratings.ru.
С 2023 года на все стадионы РПЛ распространяется закон о FAN ID, который обязывает болельщиков для того, чтобы посетить футбольный матч, оформить специальный документ. Данный закон вызвал дискуссии среди футбольной общественности. Активные фанаты практически всех клубов приняли решение о бойкоте и теперь не посещают матчи российского первенства. Также зафиксировано значительное падение посещаемости на всех матчах чемпионата России. Ряд футболистов уже высказались о ненужности данного закона. При этом в Минспорта РФ высказались о том, что отмена закона о паспорте болельщиков не планируется.
Ломаев: без Fan ID будет намного лучше, люди снова будут ходить на стадион
Голкипер "Крыльев Советов" Иван Ломаев высказался по поводу паспорта болельщика.
Фото: РФС