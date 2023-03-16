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Агент Шиманьски: рано говорить о том, вернется Себастьян в "Динамо" или нет

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Агент находящегося в аренде в "Фейеноорде" польского полузащитника "Динамо" Себастьяна Шиманьски Мариуш Пекарски ответил на вопрос о возможности его возвращения к бело-голубым.
Фото: ФК "Динамо"
- Еще рано говорить о том, вернется Себастьян или нет. Никакого решения пока не принято, - передает слова Пекарски Sport24.

23-летний атакующий полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьски в июле 2022 года перешел на правах аренды из московского "Динамо" до конца сезона в голландский "Фейеноорд", стоимость компенсации аренды составила 2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету игрока 7 забитых мячей и 5 результативных передач в 27 матчах за роттердамцев во всех турнирах.


Динамо Фейеноорд Шиманьски Российские трансферы
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