– Рада за парней, кто недавно получил место в сборной. И очень грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы, – приводит слова Салиховой Sport24.
Сегодня, 17 марта, главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с итоговым составом на мартовские матчи. Почти треть национальной команды – восемь из 29 человек – представляют красно-белых. Сразу для двоих "спартаковцев" – полузащитника Данил Пруцев и защитника Даниил Денисов – эти вызовы в главную команду страны стали дебютными.
В марте команду Валерия Карпина ждут два товарищеских матча. Сначала сборная России отправится в Тегеран, где 23 марта сыграет с Ираном. Затем россияне 26 марта в Санкт-Петербурге примут Ирак.
Салихова – о восьми "спартаковцах": грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на тот факт, что красно-белые получили максимальное представительство в сборной России среди всех клубов РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"