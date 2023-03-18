- На ведущих ролях в "Зените" играют футболисты, имеющие не российские корни, не игроки сборной России. Именно иностранцы задают в петербургской команде тон и играют ведущую роль. Россияне, скорее, подыгрывают в "Зените". Явных лидеров?россиян в "Зените" нет. Такой курс выбрали для развития. Этому курсу следует и клуб, и главный тренер Сергей Семак. В данном случае развитие российских футболистов не стоит как цель.
В составе санкт-петербургского "Зенита" выступает девять иностранных футболистов: два колумбийца Вильмар Барриос и Матео Кассьерра, а также Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Родригао и Роберт Ренан, имеющие гражданство Бразилии. Ранее бывший нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба, ныне выступающий за московский "Локомотив", назвал свой бывший клуб "Зенитом" из Рио-де-Жанейро за ставку на иностранных игроков. Лучшим бомбардиром петербуржцев в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги является бразилец Малком, забивший 16 голов в матчах чемпионата России.
Источник: "Матч ТВ"
Нигматуллин: в "Зените" развитие российских футболистов не стоит как цель. Россияне там подыгрывают иностранцам
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что в "Зените" не ставят цели развивать российских футболистов.
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