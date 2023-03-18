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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
12:00
СпартакНе начат
П1 3.25X 3.75П2 2.07
Урал
14:15
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
Факел
16:30
СочиНе начат
П1 3.45X 3.5П2 2.15
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат
П1 2.5X 3.5П2 3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.37X 3.25П2 3.05
КАМАЗ
17:00
РубинНе начат
П1 3.95X 3.5П2 1.92

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 4.2X 3.6П2 1.9
Брентфорд
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.95X 3.7П2 3.95
Вулверхэмптон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.36X 3.2П2 3.3
Астон Вилла
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.77X 3.75П2 4.8
Челси
20:30
ЭвертонНе начат
П1 1.57X 4П2 6.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
КадисНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.7
Райо Вальекано
18:15
ЖиронаНе начат
П1 2.15X 3.25П2 3.75
Эспаньол
20:30
СельтаНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.75
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.58X 4П2 6.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
17:00
КремонезеНе начат
П1 1.94X 3.45П2 4.3
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
П1 3.65X 3.3П2 2.16
Удинезе
22:45
МиланНе начат
П1 3.35X 3.3П2 2.27

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
17:30
ГертаНе начат
П1 2.18X 3.45П2 3.45
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.8X 4.4П2 1.57
Штутгарт
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.34X 3.35П2 3.15
Аугсбург
17:30
ШалькеНе начат
П1 2.44X 3.4П2 3
Боруссия Д
20:30
КельнНе начат
П1 1.51X 4.8П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.4X 3.65П2 2.11
Ланс
23:00
АнжеНе начат
П1 1.27X 6.4П2 11

Кубок Англии

Новости
Манчестер Сити
20:45
БёрнлиНе начат
П1 1.22X 7П2 13
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Нигматуллин - о Малкоме и Клаудиньо: "Зенит" не имел бы преимущества, играй за них Иванов, Петров и Сидоров

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о бразильских лидерах "Зенита" Малкоме и Клаудиньо.
ФК "Зенит"
- Есть задача побеждать в чемпионате — она достигается. Делается это в основном за счет легионеров. Конечно, многим российским болельщикам хотелось бы наблюдать за игрой российских футболистов, но, наверное, "Зенит" не имел бы такого преимущества, если бы вместо Клаудиньо и Малкома играли Иванов, Петров и Сидоров.

"Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги четыре последних сезона подряд. Сине-бело-голубые подвергаются критике со стороны некоторых экспертов, болельщиков и бывших игроков команды за то, что основу команды составляют легионеры. Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба заявил, что "Зенит" стал командой из Рио-де-Жанейро. Бразильцы Клаудиньо и Малком получили гражданство России по указу президента страны Владимира Путина.

Источник: "Матч ТВ"


Нигматуллин Зенит Малком Клаудиньо
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