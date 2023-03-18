- Есть задача побеждать в чемпионате — она достигается. Делается это в основном за счет легионеров. Конечно, многим российским болельщикам хотелось бы наблюдать за игрой российских футболистов, но, наверное, "Зенит" не имел бы такого преимущества, если бы вместо Клаудиньо и Малкома играли Иванов, Петров и Сидоров.
"Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги четыре последних сезона подряд. Сине-бело-голубые подвергаются критике со стороны некоторых экспертов, болельщиков и бывших игроков команды за то, что основу команды составляют легионеры. Бывший форвард "Зенита" Артем Дзюба заявил, что "Зенит" стал командой из Рио-де-Жанейро. Бразильцы Клаудиньо и Малком получили гражданство России по указу президента страны Владимира Путина.
Источник: "Матч ТВ"
Нигматуллин - о Малкоме и Клаудиньо: "Зенит" не имел бы преимущества, играй за них Иванов, Петров и Сидоров
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о бразильских лидерах "Зенита" Малкоме и Клаудиньо.
ФК "Зенит"