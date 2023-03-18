– "Оренбург" был сильнее нас в штрафной площади. Они были решительны в завершительной стадии атак. Конечно, в нашем положении мы не можем позволять себе давать такие передачи сопернику и допускать такие ошибки. У нас уже это случалось в матчах с "Крыльями" и "Динамо". Соперник ждал, играл на контратаках и был достаточно эффективен в этом компоненте.
Травма Джикии? Пока никакой информации нет, – приводит слова Абаскаля "Матч ТВ".
18 марта "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Газовик" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
"Оренбург" открыл счет уже на 16-й минуте встречи с московским "Спартаком". Дмитрий Воробьев воспользовался ошибкой защитника "красно-белых" и выдал разрезающую передачу на Юрия Ковалева. Белорусский вингер был точен. Спустя всего семь минут, на 23-й минуте форвард Дмитрий Воробьев удвоил счет в пользу хозяев, красиво замкнув прострел с левого фланга Мансильи пяткой. Второй тайм прошел с преимуществом московской команды, однако "Оренбург" отлично оборонялся и довел матч до победы.
Таким образом "Оренбург" обошел "Ахмат", "Краснодар" и поднялся на 6 место, набрав 31 очко. "Спартак" по итогам этого тура остался на 2 строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Абаскаля 40 баллов за 10 туров до конца первенства. Москвичи не смогли сократить отставание от санкт-петербургского "Зенита", оно по-прежнему составляет 8 баллов.
Абаскаль – о 0:2 от "Оренбурга": они были сильнее нас в штрафной. В нашем положении непозволительно так ошибаться
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил поражение красно-белых в выездном матче чемпионата России от "Оренбурга" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"