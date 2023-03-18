- Безобразный первый тайм, провалили, и в конце еще "точку" не забил. Вообще кошмар, короче. Пока ничего не получается. Удар с "точки"? Ничего не помню, сам не понял, чего сделал, - высказался Дзюба в эфире "Матч Премьер".
Артем Дзюба вышел в основе "Локомотива" на поединок 20-го тура РПЛ против "Краснодара". Для команды Галактионова матч пока складывается неудачно. Москвичи пропустили два безответных мяча. Сначала мяч в сетку ворот железнодорожников отправил защитник быков Хуниор Алонсо. А замет 2:0 сделал Джон Кордоба благодаря своему индивидуальному мастерству. Колумбийцу удалось "выцарапать" мяч у аргентинца Конти и переправить его в ворота москвичей. В компенсированное время Дзюба не сумел реализовать 11-метровый, пробив очень слабо. Голкипер "Краснодара" смог парировать удар.
Дзюба – о незабитом пенальти: ничего не помню, сам не понял, чего сделал
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился мыслями по поводу первого тайма матча против "Краснодара" (0:2, идет перерыв).
Фото: "Чемпионат"