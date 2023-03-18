- Изучали пенальти Дзюбы перед игрой. Смотрели все его пенальти. Было понимание, как он будет исполнять удар. Не гадал, а играл по мячу? Да, можно так сказать, - приводит комментарий Агкацева "Матч ТВ".
Сегодня в поединке против "Локомотива" голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев, заменяющий Матвея Сафонова в рамке, сумел отбить 11-метровый от Артема Дзюбы. Голкипер угадал направление удара и смог зафиксировать мяч. Несмотря на это, Дзюбе во вторые 45 минут матча удалось набрать 1+1 по системе гол плюс пас и принести столичному коллективу победу. На счету лучшего российского бомбардира 13 промахов с 11-метровой точки за 33 попытки. Их 4-х последних ударов в РПЛ реализован только 1. При этом экс-капитан сборной России оформил уже свое 5-е результативное действие за новую команду. Ранее Дзюба отметился хет-триком в ворота "Ростова" (3:1).
Голкипер "Краснодара" Агкацев: понимал, как Дзюба будет исполнять пенальти
Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев высказался по поводу отраженного пенальти от Артема Дзюбы в матче 20-го тура РПЛ против "Локомотива" (2:3).
Фото: " Чемпионат"