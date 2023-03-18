- Триллер, по матчу можно кино снимать. После первого тайма было разочарование, апатия и удручающее положение, в итоге всё вышло так замечательно. Большое спасибо болельщикам, кто пришёл и поддерживал нас. Была классная атмосфера, - приводит мнение Дзюбы телеграм-канал РПЛ.
Российский центрфорвард Артем Дзюба стал одним из героев поединка против "Краснодара" (3:2). В первые 45 минут матча форвард был малозаметен, а уже в компенсированное время не сумел реализовать 11-метровый. Но во второй половине встречи россиянина сначала отметился голевым пасом на Максима Глушенкова, а затем сам смог поразить ворота южного коллектива, принеся железнодорожникам три очка. Отметим, что в сезоне 2020/2021 у Артема была похожа ситуация. Тогда, играя за "Зенит", Дзюба также не смог забить пенальти в ворота быков, а во втором тайме своим голом принес победу команде Семака (3:1). Всего лучший голеадор в истории российского первенства 6 раз отмечался забитыми голами после нереализованных пенальти.
Дзюба – о победе над "Краснодаром": триллер, по матчу можно кино снимать
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился соображениями по поводу победы над "Краснодаром" (3:2) в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"