"Посмотрите на состав сборной России - он окрашен цветами московского клуба. Абаскаль - спартаковский Папа Карло, кузнец молодых талантов. При нем молодые ребята играют, а насытившиеся легионеры остаются на лавке", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль работает главным тренером московского "Спартака" с лета 2022 года. Контракт Абаскаля со "Спартаком" рассчитан до 2025 года. Под его руководством "красно-белые" занимают вторую строчку в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги после 20 сыгранных матчей, уступая только санкт-петербургскому "Зениту" и отставая от лидера чемпионата России на 8 набранных очков. В активе "Спартака" 40 баллов. Ранее тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал для участия в мартовских тренировочных сборах восемь игроков столичного клуба. Это наибольшее представительство среди команд РПЛ в национальной сборной.
Кавазашвили: Абаскаль - спартаковский Папа Карло
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высоко оценил работу главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
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