- Все отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что "Локомотив" отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала. Что касается победной серии в РПЛ, то будем стараться продолжать в том же духе. Только время покажет, на правильном ли мы пути. Надеюсь и верю, что все будет хорошо, - приводит комментарий Магкеева "РБ Спорт".
За три стартовых тура национального первенства "Локомотиву" удалось выйти из зоны вылета. Команда с новым наставником Михаилом Галактионовым одержала 3 победы в 3 встречах. Сначала коллектив из Москвы уверенно обыграл в гостях "Ростов" (3:1), затем увез из Грозного три очка, обыграв местный "Ахмат" (1:0). Стоит отметить, что столичный клуб заканчивал встречу в меньшинстве, получив 2 красные карточки. А вчера "Локомотив" сумел перевернуть игру с "Краснодаром" и вырвать три очка (3:2). После первых 45 минут игры железнодорожники проигрывали южанам со счетом 0:2. Теперь москвичи имеют в своем активе 22 очка и располагаются на промежуточном 11 месте.
Магкеев: у меня не было сомнений, что "Локомотив" отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи
Российский футболист "Локомотива" Станислав Магкеев поделился соображениями по поводу результатов команды в весенней части РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"