- Хотелось победить, конечно. По игре должны были это сделать. На пять минут "заснули", и "Торпедо" реализовало. Но сейчас не о чем говорить, готовимся к следующему матчу. На второй мяч мы наиграли. Ничья равносильна поражению в данном случае, - приводит мнение Горлова "Матч ТВ".
"Пари НН" под руководством Артема Горлова пока не знает побед в РПЛ. Команда провела 3 поединка в рамках российского первенства, в которых два раза проиграла и один раз сыграла вничью. Ранее нижегородцы проиграли "Зениту" (0:3), пропустив три безответных мяча. Также команда Горлова не сумела дома набрать очки во встречи против "Ростова" (1:2). Сегодня "Пари НН" был близок к своей первой победе под руководством Артема. До 58-й минуты коллектив из Нижнего Новгорода вел в счете в матче против "Торпедо" благодаря голу Гоцука. Но москвичам удалось свести матч вничью. Гол забил Рейна, играющий на позиции центрфорварда. В 21-м туре "Пари НН" на своей домашней арене встретится с "Локомотивом" Дзюбы.
Наставник "Пари НН" Горлов – о ничьей с "Торпедо": по игре должны были побеждать
Главный тренер "Пари НН" Артем Горлов поделился своими соображениями по итогам матча 20-го тура с "Торпедо" (1:1).
Фото: ФК "Пари НН"