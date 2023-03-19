- Заслуженная победа. Доминировали в первом тайме. Создавали моменты. Из-за реализации не забили раньше. Но сложное поле, серьезный соперник. Приложили максимум усилий. Хотя во втором тайме была больше позиционная борьба. "Зенит" выпустил третьего защитника. Мы этого очень хотели, и подарить эту победу преданным болельщикам, - приводит комментарий Федотова Sport24.
ЦСКА сумел обыграть нынешнего лидера РПЛ "Зенит" (1:0) благодаря точному удару российского центрфорварда Чалова, одержав 2-ю победу подряд. Для ЦСКА это первая победы над командой Семака с 2018 года. Тогда москвичи отправили в ворота петербуржцев два безответных мяча. Примечательно, что Чалову удалось отметиться голом и в той встрече тоже. Благодаря этой победе команда Федотова смогла набрать 35 очков и подняться на 4-е место. Также армейцам удалось сократить отставание от "Спартака", идущего на 3-й строчке. Теперь оно составляет 5 баллов. "Зенит" же по-прежнему уверенно лидирует в российском первенстве. Коллектив с берегов Невы опережает "Ростов" на 7 очков. В 21 -м туре ЦСКА сыграет в Воронеже с местным "Факелом".
Федотов – о матче с "Зенитом": заслуженная победа. Из-за реализации не забили раньше
Наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями по поводу победы над "Зенитом" (1:0) в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"