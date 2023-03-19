Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
ЗенитЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Волга Ул
2 - 1 2 1
АланияЗавершен
Кубань
3 - 2 3 2
ВелесЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Краснодар-2Завершен
Нефтехимик
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Балтика
1 - 1 1 1
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
4 - 1 4 1
Кристал ПэласЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
ЭльчеЗавершен
Осасуна
0 - 3 0 3
ВильярреалЗавершен
Хетафе
2 - 0 2 0
СевильяЗавершен
Барселона
1 - 1 1 1
Реал2 тайм
П1 2.74X 2.04П2 5.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Торино
0 - 4 0 4
НаполиЗавершен
Фиорентина
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
РомаЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
Ювентус2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
БаварияЗавершен
Майнц
1 - 1 1 1
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
0 - 2 0 2
МонакоЗавершен
Труа
2 - 2 2 2
БрестЗавершен
Страсбур
2 - 0 2 0
ОсерЗавершен
Ницца
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Монпелье
2 - 1 2 1
КлермонЗавершен
ПСЖ
0 - 2 0 2
РеннЗавершен
Реймс
1 - 2 1 2
Марсель2 тайм
П1 42X 5.7П2 1.18

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Круговой: надеюсь, после перерыва на сборные выдадим серию из побед

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский защитник "Зенита" Данил Круговой поделился мнением по поводу матча с ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Влияет ли как-то, что у нас большой отрыв по очкам и играем с запасом? У нас нет такого ощущения. Сейчас не получается забить, создать момент, что-то не получается. Надеюсь, после перерыва на сборные вернёмся все в оптимальном состоянии и выдадим серию из побед, - приводит мнение Кругового "Чемпионат".

Воспитанник "Зенита" Данил Круговой вышел в основе своей родной команды на встречу против ЦСКА. К сожалению для игрока, матч сложился неудачно и петербуржцы пропустили гол от Чалова, который стал решающим и принес армейскому коллективу 3 очка. При этом Данил провел на футбольном поле 82 игровые минуты. Несмотря на поражение, команда Семака по-прежнему имеет уверенный отрыв. Коллектив с берегов Невы набрал 48 очков и на 7 баллов опережает "Ростов", идущий на строчку ниже, и на 8 очков обгоняет" Спартак", который после поражения от "Оренбурга" (0:2) замыкает лидирующую тройку. По календарю следующие матчи "Зенит" проведет против "Урала" (дома), "Локомотива" (в гостях) и "Ростова" (в гостях).


Круговой Зенит ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Защитник ЦСКА Мойзес: "Зенит" – чемпион? Это ваше мнение. Давайте идти от матча к матчу
Мостовой – о поражении "Зенита": команде Семака не хватает бойцовских качеств. Сейчас снова начнут говорить об интриге
Кузяев – о чемпионской гонке в РПЛ: "Спартак" и "Ростов" – прямые конкуренты "Зенита"
19 марта
Газзаев: ЦСКА играл намного агрессивнее "Зенита" и победил заслуженно
Обляков – о победе над "Зенитом": выиграли за счет команды! Старались играть не в оборону, а в атаку
Дивеев – о травме: подумал, что был щелчок. Пытался играть дальше, но после ускорения или единоборства было больно
Семак: Кузяев ждет хорошего предложения из-за рубежа 1
Грушевский: показалось, "Зенит" приехал играть на ничью эксклюзив
М. Кержаков: проиграли абсолютно по делу. Возможно, некоторые наши игроки думают, что уже стали чемпионами 1
Пономарев: "Зенит" в матче с ЦСКА выглядел как дешёвое повидло 2 эксклюзив
Грушевский: у ЦСКА есть все шансы на медали, если судьи перестанут презентовать пенальти "Ростову" эксклюзив
Круговой: надеюсь, после перерыва на сборные выдадим серию из побед
Федотов - о Fan ID: это какой-то тормоз в развитии футбола. Болельщиков всё меньше и меньше 2
Кузяев: "Зенит" не ожидал, что ЦСКА так понесется вперед
Федотов – о матче с "Зенитом": заслуженная победа. Из-за реализации не забили раньше 2