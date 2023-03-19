- Влияет ли как-то, что у нас большой отрыв по очкам и играем с запасом? У нас нет такого ощущения. Сейчас не получается забить, создать момент, что-то не получается. Надеюсь, после перерыва на сборные вернёмся все в оптимальном состоянии и выдадим серию из побед, - приводит мнение Кругового "Чемпионат".
Воспитанник "Зенита" Данил Круговой вышел в основе своей родной команды на встречу против ЦСКА. К сожалению для игрока, матч сложился неудачно и петербуржцы пропустили гол от Чалова, который стал решающим и принес армейскому коллективу 3 очка. При этом Данил провел на футбольном поле 82 игровые минуты. Несмотря на поражение, команда Семака по-прежнему имеет уверенный отрыв. Коллектив с берегов Невы набрал 48 очков и на 7 баллов опережает "Ростов", идущий на строчку ниже, и на 8 очков обгоняет" Спартак", который после поражения от "Оренбурга" (0:2) замыкает лидирующую тройку. По календарю следующие матчи "Зенит" проведет против "Урала" (дома), "Локомотива" (в гостях) и "Ростова" (в гостях).
Круговой: надеюсь, после перерыва на сборные выдадим серию из побед
Российский защитник "Зенита" Данил Круговой поделился мнением по поводу матча с ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"