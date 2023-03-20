- Прекращайте. Вы слушаете этих глупых людей, которые сидят в "Доме-2". Это же такой бред. Послушайте, если бы его захотели купить, то купили бы. Если бы хотели, то любые пути бы нашли. Сказочники это все рассказывают.
Напомним, слухи о трансфере Арсена Захаряна из московского "Динамо" в лондонский "Челси" появились летом прошлого года. По информации нескольких зарубежных изданий, переход не состоялся из-за экономических санкций, наложенных Великобританией на Россию. Зимой 2023 года в СМИ появилась информация о возможном переходе 19-летнего полузащитника в турецкий "Галатасарай", однако и этот трансфер не состоялся по личным причинам футболиста.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Канчельскис - о возможном переходе Захаряна в "Челси": это бред глупых людей, которые сидят в "Доме-2"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис резко высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из "Динамо" в "Челси".
"СЭ"