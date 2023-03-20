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Зайнутдинов вызван в сборную Казахстана

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Наставник национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал о приглашении в сборную атакующего хавбека ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Зайнутдинов вызван в сборную Казахстана, и уже сегодня мы ждем его приезда в расположение национальной команды. В каком состоянии футболист, будем определяться на месте. С точки зрения медицины, у Бахтиера нет проблем, вчера игрок был в заявке ЦСКА на матче с "Зенитом", но есть проблема с игровой практикой. Футболист только восстановился, а его сразу вызывают в сборную. Поэтому, как только Зайнутдинов прибудет в расположении нашей команды, мы, тренерский и медицинский штаб, на месте определимся", - цитирует Адиева Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Бахтиер Зайнутдинов провел 19 матчей за ЦСКА, в которых не отмечался результативными действиями. Казахстанский полузащитник перешел в московский ЦСКА из "Ростова" в августе 2020 года. Зайнутдинов входит в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Казахстана. Также он является самым дорогостоящим футболистом Казахстана. В активе "армейца" всего 26 проведенных матчей за казахстанскую сборную, в которых он отличился 10 забитыми голами и один раз ассистировал партнерам.

Сборной Казахстана предстоит две встречи в рамках квалификации чемпионата Европы, который состоится в 2024 году в Германии. 23 марта команда Адиева сыграет с национальной сборной Словении, а 26 марта сразится с Данией.


Зайнутдинов ЦСКА Сборная Казахстана
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