Президент "Урала" Иванов – о возможном тюремном сроке Влута: Рай находится в Голландии, ни от кого не скрывается

Пресс-служба "Урала" отреагировала на информацию о том, что прокуратура Нидерландов затребовала 3,5 года лишения свободы для полузащитника команды Рая Влута.

Фото: ФК "Урал"

– Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению, – приводит слова Иванова пресс-служба "Урала".



20 марта нидерландская пресса сообщила, что атакующий полузащитник "Урала" Рай Влут может оказаться за решеткой за участие в дорожно-транспортном происшествии в нетрезвом состоянии. Прокуратура Нидерландов запросила три с половиной года тюрьмы для 27-летнего нидерландца. В 2021 году Влут, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, стал виновником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.



Гособвинение затребовало для него 42 месяца лишения свободы, а также запрет на управление транспортным средством на срок в четыре года. На момент ДТП Влут выступал за "Хераклес". Он возвращался с вечеринки и управлял автомобилем на скорости примерно 200 км/ч. Машина Влута столкнулась с автомобилем, внутри которого была семья, состоящая из нескольких человек.