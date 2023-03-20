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Президент "Урала" Иванов – о возможном тюремном сроке Влута: Рай находится в Голландии, ни от кого не скрывается

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Пресс-служба "Урала" отреагировала на информацию о том, что прокуратура Нидерландов затребовала 3,5 года лишения свободы для полузащитника команды Рая Влута.
Фото: ФК "Урал"
– Мы следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению, – приводит слова Иванова пресс-служба "Урала".

20 марта нидерландская пресса сообщила, что атакующий полузащитник "Урала" Рай Влут может оказаться за решеткой за участие в дорожно-транспортном происшествии в нетрезвом состоянии. Прокуратура Нидерландов запросила три с половиной года тюрьмы для 27-летнего нидерландца. В 2021 году Влут, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, стал виновником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.

Гособвинение затребовало для него 42 месяца лишения свободы, а также запрет на управление транспортным средством на срок в четыре года. На момент ДТП Влут выступал за "Хераклес". Он возвращался с вечеринки и управлял автомобилем на скорости примерно 200 км/ч. Машина Влута столкнулась с автомобилем, внутри которого была семья, состоящая из нескольких человек.


Урал Влут
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