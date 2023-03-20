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Инвестор Садыгов: "Химки" привлекают все слухи. Разговоры о смене тренера - неправда

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Инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера Спартака Гогниева и переговорах с экс-наставником "Уфы" и "Ахмата" Рашидом Рахимовым.
Фото: ФК "Химки"
- Не знаком с Рашидом Рахимовым и у меня нет таких полномочий, чтобы вести переговоры. Насколько мне известно, никаких переговоров клуб не ведет. По-моему, Спартак Артурович полетел с командой на сборы. Зачем менять тренера? Команда только начала играть. Все видели игру в меньшинстве с "Ростовом" и матч с "Зенитом". Да, к сожалению, результат отрицательный. Так что разговоры о смене тренера - неправда. К сожалению, "Химки" привлекают все слухи, - передает слова Садыгова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Химок" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Спартака Гогниева, а инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов ведет переговоры о приходе на эту должность экс-наставника московского "Локомотива", "Амкара", "Уфы" и "Ахмата" Рашида Рахимова.

В весенней части сезона красно-черные набрали 1 очко в трех матчах, сыграв гостевую ничью с "Факелом" (1:1) и потерпев два поражения - от "Зенита" (2:3) на выезде и от "Ростова" (0:1) на своем поле. В активе "Химок" 13 очков после 20 матчей, команда находится в зоне прямого вылета - на 15 месте, отставание от "Факела" составляет 4 очка.


Химки Гогниев Рахимов Садыгов
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