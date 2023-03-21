- Верю ли я, что пять итальянских клубов включили Абаскаля в свои списки? Нет, это всё агентские игры. Просто немножко повышают ставки. Какая Италия? Какая Испания? Он нигде не работал. Он и в России ещё ничего не показал по большому счёту. Надо быть объективным и немножко разбираться в футболе. Думаю, преждевременно говорить о его выдающихся способностях.
Гильермо Абаскаль стал главным тренером "Спартака" только перед началом текущего сезона. До этого в его карьере была только работа исполняющим обязанности главного тренера швейцарского "Базеля". Испанскому специалисту 33 года, ранее в СМИ, в том числе зарубежных, появлялась информация об интересе к нему со стороны "Севильи" и ряда итальянских клубов. Сам Абаскаль заявлял, что рассматривал бы вариант с "Севильей" в будущем, но сосредоточен на работе в "Спартаке", с которым ранее продлил контракт до 2026 года.
Источник: "РБ Спорт"
Ледяхов - об Абаскале: какая Италия? Какая Испания? Он и в России еще ничего не показал по большому счету
Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о работе Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.
ФК "Спартак"