Ледяхов - об Абаскале: какая Италия? Какая Испания? Он и в России еще ничего не показал по большому счету

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о работе Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.
ФК "Спартак"
- Верю ли я, что пять итальянских клубов включили Абаскаля в свои списки? Нет, это всё агентские игры. Просто немножко повышают ставки. Какая Италия? Какая Испания? Он нигде не работал. Он и в России ещё ничего не показал по большому счёту. Надо быть объективным и немножко разбираться в футболе. Думаю, преждевременно говорить о его выдающихся способностях.

Гильермо Абаскаль стал главным тренером "Спартака" только перед началом текущего сезона. До этого в его карьере была только работа исполняющим обязанности главного тренера швейцарского "Базеля". Испанскому специалисту 33 года, ранее в СМИ, в том числе зарубежных, появлялась информация об интересе к нему со стороны "Севильи" и ряда итальянских клубов. Сам Абаскаль заявлял, что рассматривал бы вариант с "Севильей" в будущем, но сосредоточен на работе в "Спартаке", с которым ранее продлил контракт до 2026 года.

Источник: "РБ Спорт"


Абаскаль Спартак Ледяхов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Карпин: если нас вернут на международные соревнования, то у Дзюбы есть шансы попасть в сборную России
Булыкин – о чемпионской гонке: есть куча примеров, когда 8-9 баллов лидерства были растрачены к последнему туру 1 эксклюзив
Булыкин: в матче с Ираном хочется видеть на поле игроков, у которых горят глаза 1 эксклюзив
Караваев: контракт с "Зенитом" согласован, но не подписан
Макарчук покинул расположение сборной России по состоянию здоровья
"Арсенал" намерен продлить контракт с Эдегором до 2030 года
Карпин: были ли предложения за время моей работы в "Ростове"? Встречался с представителями "Спартака" 1
Титульный спонсор "Пари НН" - о слухам об уходе: мы довольны результатами и не думали о разрыве отношений
Титульный спонсор "Пари НН" может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ 1
Агент Сафонов - о назначении Василенко в "Аланию": неважно, кто чей родственник эксклюзив
Олег Василенко подписал контракт с "Аланией" 1
Защитник сборной России Артем Макарчук покинул расположение национальной команды из-за вирусной инфекции
Слуцкий: VAR придумали не с целью снижать судьям оценки, но в России все перевернулось и воспринимается как гильотина
Федотов - о победе ЦСКА над "Зенитом": помогли "Спартаку" и "Ростову"? В футбол всегда играешь за себя 2
Слуцкий - о Fan ID: я уже был в стиле Киркорова, меня трясло. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома 13