В руководстве букмекерской компании недовольны результатами "Нижнего Новгорода" и организационными моментами в команде. В частности, волну недовольства вызвала ситуация с выходом на поле в матче РПЛ полузащитника Ярослава Михайлова, который не имел на это права из-за дисквалификации. Игрок появился на поле в игре с "Торпедо", которая окончилась вничью 1:1. Москвичи собираются подать апелляцию с целью присуждения нижегородцам технического поражения.
Также в PARI недовольны, что правительство Нижегородской области уделяет больше внимания хоккейному "Торпедо", чем футбольному "Пари НН".
Недовольство титульного спонсора может привести как к пересмотру действующего соглашения с клубом, так и к полному разрыву сотрудничества.
После 20 сыгранных матчей "Пари Нижний Новгород" идет в зоне стыковых игр, занимая 13-е место в 20 набранными очками.
Источник: Metaratings
Титульный спонсор "Пари НН" может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ
Букмекерская компания PARI может прекратить финансирование "Пари Нижний Новгород" в случае вылета команды из РПЛ.
ФК "Пари НН"