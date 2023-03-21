- Контракт с Зенитом» согласован, но не подписан, - приводит комментарий Караваева "Чемпионат".
27-летний россиянин Вячеслав Караваев, играющий на позиции правого защитника, пополнил состав "Зенита" летом 2019 года. С того момента футболист провел за коллектив с берегов Невы 107 встреч, в которых ему удалось отметиться 4 точными попаданиями, а также игрок сумел оформить 14 голевых пасов. В этом сезоне воспитанник ЦСКА сыграл в 21 поединке за петербуржцев. На счету Вячеслава 2 ассиста. "Зенит" – 6-й клуб в карьере Караваева. Команда Семака после 20 туров имеет солидный отрыв от "Ростова", идущего на 2-й строчке, который составляет 7 баллов. В данный момент РПЛ находится на паузе из-за матчей сборных.
Караваев: контракт с "Зенитом" согласован, но не подписан
Российский защитник Вячеслав Караваев высказался по поводу нового контракта с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"