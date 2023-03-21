- Чалов меня устраивает. Почему не вызвали? Потому что вызвали Тюкавина, Комличенко и Соболева. Не считаю, что они лучше. Не знаю, кто лучше. Я не знаю, кто у нас лучший нападающий. Мы решили, что на данном этапе будет лучше с этими игроками, - приводит мнение Карпина "Чемпионат".
Российский центрфорвард ЦСКА Федор Чалов, забивший победный гол "Зениту" (1:0), не был вызван Валерием Карпиным на предстоящий сбор национальной команды. Место форвардов в заявке заняли динамовец Константин Тюкавин, спартаковец Александр Соболев и ростовчанин Николай Комличенко. В этом сезоне Федор является одним из ключевых футболистов команды Владимира Федотова. Чалов сыграл за армейский коллектив 27 встреч во всех турнирах, в которых сумел забить 15 голов. Также в его активе 2 голевых паса. Для того, чтобы совершить голевое действие игроку ЦСКА требуется примерно 132 игровые минуты. На счету Чалова 4 за национальную команду России, в которых он не смог отметиться какими-либо результативными действиями.
Карпин: почему не вызвали Чалова? Потому что вызвали Тюкавина, Комличенко и Соболева
Валерий Карпин высказался по поводу своего решения не вызывать в команду форварда ЦСКА Федора Чалова
Фото: ПФК ЦСКА