Орлов: Сычевой был игроком, а Писарский в "Крыльях" пока никакой

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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил домашние результаты "Оренбурга" и игру нападающего Владимира Писарского в составе "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Во время зимней паузы 27-летний форвард сменил фамилию с Сычевого на Писарского и перешел из "Оренбурга" в самарские "Крылья".

– Личка – не лишний для нашего футбола. "Оренбург" играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Но то, что они так здорово играют дома – хорошо для болельщиков. Плюс еще нужно учитывать, что от них зимой ушел лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в "Крыльях" пока никакой, – приводит слова Орлова Sport24.

В текущей гонке бомбардиров Владимир Писарский замыкает тройку лидеров. На счету 27-летнего уроженца Симферополя четырнадцать голов в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Правда, все они были забиты во время его выступления за "Оренбург". После перехода в "Крылья Советов" Писарскому никак не удается открыть счет забитым мячам в РПЛ. Однако в Кубке России новичок "Крыльев" уже трижды отличился в 2023 году.


Сычевой Оренбург Личка Орлов
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