Стипиди: ЦСКА ещё раз показал, что сегодня в РПЛ нет легионеров, против которых наши футболисты не могли бы играть

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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился своими соображениями по поводу победы ЦСКА над "Зенитом" (1:0) в рамках 20-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- "Зенит" оказался ошеломлён тем, как быстро начал матч ЦСКА, с каким напором и задором, как везде они накрывали зенитовцев. Я ещё раз говорю, что российские игроки во всех клубах РПЛ ничем не уступают иностранным, если им доверяют. ЦСКА ещё раз показал, что нет сегодня в чемпионате России легионеров, против которых наши футболисты не могли бы играть. Поэтому абсолютно заслуженно ЦСКА победил. У "Зенита" опять не играл Мостовой, там продолжается пертурбация состава. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что беда "Зенита" сейчас заключается в большой ротации, - приводит мнение Стипиди "Евро-Футбол.Ру".

ЦСКА на своей домашней арене сумел обыграть "Зенит" (1:0). Для армейского коллектива эта победа над коллективом с берегов Невы стала первой с 2018 года. Тогда москвичи, которыми руководил белорус Виктор Гончаренко забили в ворота команды Сергея Семака два безответных мяча. Голы на свой счет записали россиянин Федор Чалов и исландец Арнор Сигурдссон. Поединок 20-го тура проходил под диктовку армейцев и свой гол им удалось забить во вторые 45 минут игры. Отличился российский центрфорвард Федор Чалов, который решился на дальний удар и мяч после рикошета залетел в сетку ворота Михаила Кержакова.

В основе петербуржского клуба вышло 7 легионеров – 6 бразильцев и 1 колумбиец. Отметим, что российский полузащитник Андрей Мостовой, по словам Семака, пропускал матч из-за недомогания. Наставник ЦСКА Владимир Федотов принял решение выпустить на одного иностранца меньше. ЦСКА после 20 туров поднялся на 4-ю строчку и теперь имеет в своем активе 35 очков. Отставание от "Зенита", идущего в лидерах, составляет 13 баллов.


ЦСКА Федотов Мостовой Ан Зенит Семак
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