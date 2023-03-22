- Абаскаль в "Севилье"? Такой вариант невозможен, он не возглавит наш клуб, - передает слова Гомеса Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что уволившая главного тренера Хорхе Сампаоли "Севилья" проявляет интерес к 33-летнему испанскому специалисту Гильермо Абаскалю, возглавляющему "Спартак". В турнирной таблице Российской премьер-лиги красно-белые под руководством Абаскаля занимают третье место с 40 набранными очками в 20 матчах, отставание от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 8 очков, от находящегося на второй строчке "Ростова" - 1 очко.
Пресс-атташе "Севильи" - об информации о приглашении наставника "Спартака" Абаскаля: такой вариант невозможен
Пресс-атташе "Севильи" Хесус Гомес прокомментировал слухи о приглашении на пост главного тренера испанского наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
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