- Это спорный вопрос. Сегодня "Спартак" является базовым клубом, но ничего стабильного нет. Состав сборной всегда меняется. Идут поиски. Сейчас Карпин видит, что "Спартак" выглядит хорошо, вот и вызвал много футболистов из этой команды. Но я бы не сказал, что состояние хорошее. Команда выиграла только один из трех последних матчей. Шума много, а результаты не очень, - передает слова Балахнина "Евро-Футбол".
На мартовский сбор сборной России главный тренер Валерий Карпин пригласил состав из 29 футболистов, 8 из которых представляют московский "Спартак", 5 - "Ростов". Эти клубы длительное время идут в топ-3 Российской премьер-лиги, красно-белые в настоящий момент занимают третье место (40 очков в 20 матчах), желто-синие - второе (41 очко в 20 матчах). В трех весенних матчах РПЛ "Спартак" набрал 4 очка, сыграв домашнюю ничью с "Уралом" (2:2), победив на своем поле "Факел" (3:2) и уступив на выезде "Оренбургу" (0:2).
Балахнин: "Спартак" - базовый клуб сборной России, но выиграл один матч из трех. Шума много, результаты не очень
Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал слова наставника национальной команды Валерия Карпина о том, что "Спартак" сейчас является базовым клубом для сборной.
Фото: РФС