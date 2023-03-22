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Мостовой: многие люди не понимают: где осень, а где весна. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина

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Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой поделился отношением к возможному возвращению к системе "весна–осень" при проведении чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
– Многие люди не понимают: где осень, а где весна. Все так запутано. Слышал, как многие говорили, что нужно переходить на одну из систем, другие же возражали. Сейчас я вижу то же самое. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина.

Почему раньше играли и в холод, и в снег, и в морозы? Качество футбола от этого не менялось. Мы так же начинаем и так же играем. Нет никакой разницы. Летом отпуск, в декабре и январе не играем. А если мы перейдем на другую систему, то что, будем в январе играть, как в Европе?
Может, переход на систему "весна–осень" кому-то больше выгоден, – предположил Мостовой в интервью Sport24.

С момента основания РПЛ в 2002-м году чемпионат России по футболу ежегодно проводился по системе "весна-осень". В сентябре 2010 года на заседании Исполкома РФС было принято решение о переходе на систему "осень-весна". Согласно принятому решению, первенство страны в 2011/12 годах проводилось по переходной системе "весна-осень-весна", а с осени 2012 года и по настоящее время - по системе "осень-весна".

На прошлой неделе "Зенит" под руководством Сергея Семака впервые за долгое время потерпел два поражения кряду. Сначала сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка России, на своем поле уступив в серии послематчевых 11-метровых ударов московскому "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).

В минувший уик-энд действующий чемпион России на выезде проиграл московскому ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола в составе хозяев стал Федор Чалов, который поразил ворота "Зенита" на 72-й минуте с передачи Ивана Облякова. Несмотря на поражение, подопечные Сергея Семака продолжают уверенно лидировать в чемпионате России, опережая второе место на семь очков.


Мостовой
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