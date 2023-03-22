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Семак: "Зениту" важно, чтобы Кузяев остался

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Наставник "Зенита" Сергей Семак заявил, что в клубе будут рады, если полузащитник Далер Кузяев продлит свой контракт.
Фото: ФК "Зенит"
"Зениту" важно, чтобы он остался. Но мы никого не можем заставлять. Если у него будет хороший вариант, он предпочел бы попробовать свои силы в Европе. Если он останется, мы будем рады", - приводит слова Семака "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры о новом соглашении между "Зенитом" и Далером Кузяевым приостановлены и могут быть возобновлены летом. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

Кузяев, играющий на позиции центрального хавбека, перешел в "Зенит" летом 2017 года. В текущем сезоне воспитанник академии петербуржцев в 25 матчах отличился пятью забитыми голами и 5 раз ассистировал одноклубникам.


Семак Кузяев Зенит
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