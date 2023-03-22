- Акинфеев долгие годы — вратарь номер один в России. В матче ЦСКА — "Зенит" партнеры вывели Кассьеру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьеру. Акинфеев, как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь — уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет. Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень, - приводит мнение Орлова Sport24.
В этом сезоне 36-летний Игорь Акинфеев провел за ЦСКА 23 встречи, в которых ему 8 раз удалось сохранить свои ворота без пропущенных голов, при этом мяч в сетке ворота россиянина побывал 22 раза. В матче 20-го тура против "Зенита" (0:1) воспитанник москвичей сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности и помог своей команде взять 3 очка. В первой половине игры партнеры вывели колумбийца Матео Кассьерру на рандеву с Игорем, но голкипер смог парировать удар. Для Акинфеева этот матч стал первым с 2018 году без пропущенных голов в матче с "Зенитом". Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, который на 12 лет младше вратаря ЦСКА, в этом сезоне в 24 поединках пропустил 37 голов, при этом также 8 раз отстояв на ноль.
Орлов: Акинфеев, как был мастером, так и остается. На уровне Игоря Сафонов пока не очень
Фото: " Чемпионат"