– Елки-палки, возвращаемся к тому, о чем я говорил, когда Талалаев только приходил в "Торпедо". Зачем убирали Бородюка? Назначение Талалаева было изначально странным. Бам – ушел из "Ахмата", бам – пришел в московскую команду. Цирковая программа, как в "Химках". Если бы у меня была корочка, бумажка тренера, я бы не согласился возглавить "Торпедо", не пошел бы сейчас. По итоговой таблице – у них шансов нет, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Накануне "Торпедо" анонсировало прекращение сотрудничества с Андреем Талалаевым. Под руководством 50-летнего отечественного специалиста столичная команда выиграла всего один из двенадцати матчей. С Талалаевым черно-белые проиграли 3/4 проведенных встреч – девять из двенадцати.
Отметим, что Талалаев проработал в клубе всего пять месяцев – он возглавил команду в октябре прошлого года. "Автозаводцы" с 10 очками замыкают таблицу РПЛ.
Александр Мостовой – об уходе Талалаева: цирковая программа, как в "Химках". Я бы не согласился возглавить "Торпедо"
Экс-полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой отреагировал на уход Андрея Талалаева с поста главного тренера "Торпедо".
Фото: ФК "Торпедо"