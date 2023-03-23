Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Казахстан
18:00
СловенияНе начат
Италия
22:45
Сборная АнглииНе начат
Словакия
22:45
ЛюксембургНе начат
Северная Македония
22:45
МальтаНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
ИсландияНе начат
Португалия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Дания
22:45
ФинляндияНе начат
Сан-Марино
22:45
Северная ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Малайзия
17:00
ТуркменистанНе начат
П1 1.68X 3.95П2 5.2
Иран
20:00
РоссияНе начат
П1 2.25X 3.5П2 3.45
Реклама лига ставок Сделать ставку

Пономарев: Талалаев полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Видимо, подумал, что он великий

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своей точкой зрения по поводу ухода Андрея Талалаева с поста главного тренера "Торпедо".
Фото: "Матч ТВ"
- Я ожидал такой исход. Талалаев совершил ошибку. Я вообще с ним в хороших отношениях и знаю его, как грамотного специалиста. Но он, видимо, подумал, что он великий. Он полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Андрей думал, что поднимет их. Но нет, это невозможно практически. Ну, Бесков Константин Иванович, может быть, и мог сделать такое. Он из любого дерьма делал конфетку. Но Талалаев все-таки не такого уровня, - приводит мнение Пономарева "Евро-Футбол.Ру".

Руководство "Торпедо" утвердило российского специалиста Андрея Талалаева на пост наставника команды в октябре 2022 года. С того момента коллектив из Москвы провел под его руководством 12 встреч, в которых было одержано всего 2 победы при 9 проигрышах. Отметим, что вторая победа была одержана в матче против "Пари НН" по решению КДК, который присудил нижегородцам технические 0:3. Еще раз автозаводцы выиграли в Кубке России, обыграв ЦСКА (1:0). За время работы Талалаева москвичи забили всего 10 голов и пропустили 19. В сумме Андрей имеет в своем активе 7 набранных очков с "Торпедо".

Вчера клуб на своих официальных ресурсах объявил о том, что Талалаев больше не будет работать в команде. По сообщениям СМИ, причиной ухода россиянина стала отмена руководством клуба сборов в Краснодаре. По итогам 20 туров "Торпедо" располагается на 16-й строчке, имея в своем активе всего 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей, в которой находится "Факел", составляет 7 баллов.


Торпедо Талалаев Пономарев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дьяков: если Головин подписал новый контракт с "Монако", значит, его все устраивает эксклюзив
Дьяков: не думаю, что футболисты РПЛ придают значение матчу с медиакомандой. Выйдут как на команду Второй лиги эксклюзив
Гришин – об участии команд Медиалиги в Кубке России: я вообще против, чтобы устраивать эту клоунаду эксклюзив
Гришин: Головин не играет в основном составе "Монако": то выходит, то его меняют. Он и 15 млн евро не стоит 2 эксклюзив
Агент: подтверждаю факт интереса "Боруссии" Дортмунд к Головину, но о сумме мне неизвестно
Пономарев: Талалаев полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Видимо, подумал, что он великий 1
Андрей Мостовой: после автогола Кудряшова в матче с Хорватией зашел к нему на страницу – 8000 комментариев за 40 минут 1
Спортивный директор "Пари НН" Кудряшов – о возможном увольнении Горлова: впервые слышу 1
Баженов: дай бог, чтобы Квинси достиг отметки в 150 мячей за "Спартак" эксклюзив
Официально: РФС анонсировал товарищеский матч Россия – Ирак всего за 3 дня до даты игры 1
Александр Мостовой – об уходе Талалаева: цирковая программа, как в "Химках". Я бы не согласился возглавить "Торпедо" 2
Джорджина – о знакомстве с Роналду: у меня были бабочки в животе. Он был очень вежлив и сказал "добрый день"
Андрей Мостовой – о первом матче Дзюбы после "слитого" видео: незабитый пенальти… Подумал: ну все, он может сломаться 4
"РБК Спорт": дортмундская "Боруссия" предлагала "Монако" за Головина 40 млн евро 2
Орлов: переход на систему "весна–осень" – это глупость, популистские дела. Для чего эти эксперименты? 1