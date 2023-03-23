- Я ожидал такой исход. Талалаев совершил ошибку. Я вообще с ним в хороших отношениях и знаю его, как грамотного специалиста. Но он, видимо, подумал, что он великий. Он полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Андрей думал, что поднимет их. Но нет, это невозможно практически. Ну, Бесков Константин Иванович, может быть, и мог сделать такое. Он из любого дерьма делал конфетку. Но Талалаев все-таки не такого уровня, - приводит мнение Пономарева "Евро-Футбол.Ру".
Руководство "Торпедо" утвердило российского специалиста Андрея Талалаева на пост наставника команды в октябре 2022 года. С того момента коллектив из Москвы провел под его руководством 12 встреч, в которых было одержано всего 2 победы при 9 проигрышах. Отметим, что вторая победа была одержана в матче против "Пари НН" по решению КДК, который присудил нижегородцам технические 0:3. Еще раз автозаводцы выиграли в Кубке России, обыграв ЦСКА (1:0). За время работы Талалаева москвичи забили всего 10 голов и пропустили 19. В сумме Андрей имеет в своем активе 7 набранных очков с "Торпедо".
Вчера клуб на своих официальных ресурсах объявил о том, что Талалаев больше не будет работать в команде. По сообщениям СМИ, причиной ухода россиянина стала отмена руководством клуба сборов в Краснодаре. По итогам 20 туров "Торпедо" располагается на 16-й строчке, имея в своем активе всего 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей, в которой находится "Факел", составляет 7 баллов.
Пономарев: Талалаев полез в команду, которая ничего из себя не представляет. Видимо, подумал, что он великий
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своей точкой зрения по поводу ухода Андрея Талалаева с поста главного тренера "Торпедо".
Фото: "Матч ТВ"