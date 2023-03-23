- Во?первых, он более 10 лет был первым номером сборной России. Не думаю, что есть и будет много таких вратарей, которые сыграют столько игр за сборную, столько игр в чемпионате, столько матчей на ноль. Я желаю каждому вратарю России сыграть хотя бы половину того, что сыграл Игорь. Даже по статистике таких вратарей, как Игорь, в Европе очень мало.
Напомним, ранее Игорь Акинфеев и бывший вратарь московского "Спартака" Ренат Дасаев попали в список 50 лучших голкиперов в истории по версии IFFHS. Страж ворот ЦСКА выступает за армейцев с 2003 года. Всего Акинфеев сыграл за московский клуб 728 матчей, в которых 306 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. За сборную России вратарь армейцев провел 111 встреч, завершив карьеру в национальной команде после самого успешного для россиян чемпионата мира 2018 года, где подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала мирового первенства. В 36 лет Акинфеев продолжает оставаться основным вратарем и капитаном ЦСКА.
Источник: "РБ Спорт"
Кафанов: таких вратарей, как Акинфеев, в Европе очень мало
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о попадании Игоря Акинфеева в топ-50 лучших голкиперов мира по версии IFFHS.
"СЭ"