Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Казахстан
18:00
СловенияНе начат
Сан-Марино
22:45
Северная ИрландияНе начат
Италия
22:45
Сборная АнглииНе начат
Словакия
22:45
ЛюксембургНе начат
Северная Македония
22:45
МальтаНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
ИсландияНе начат
Португалия
22:45
ЛихтенштейнНе начат
Дания
22:45
ФинляндияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Малайзия
1 - 0 1 0
Туркменистан1 тайм
П1 1.23X 4.92П2 13
Иран
20:00
РоссияНе начат
П1 2.3X 3.45П2 3.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Хиддинк: Аршавин - один из самых одаренных футболистов, которых я видел

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об Андрее Аршавине.
РИА Новости
- Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел.

Андрей Аршавин играл под руководством Гуса Хиддинка в сборной России. Игрок и тренер вместе выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года. На клубном уровне Аршавин, который является воспитанником санкт-петербургского футбола, играл за "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат". Профессиональную карьеру футболист завершил в 2019 году. Сейчас Аршавин работает в системе "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"


Хиддинк Аршавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Роман Ротенберг: пусть там в "Барселоне" смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться
Хохлов - о суде с социальной сетью: я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога. Денег до сих пор не получил 1
Игрок "Оренбурга" Воробьев - о победе над "Спартаком": хотели вернуть им должок
Тикнизян: Дзюба - очень сильная личность. Нужно быть таким же "толстокожим"
Хиддинк: Аршавин - один из самых одаренных футболистов, которых я видел
Мостовой - о съемках в сериале: дали, конечно, какие-то деньги, но так — в магазин один раз сходить. В продуктовый 1
Гаджиев: Пиняев - огромный талант, он уже ведущий игрок "Локомотива" и может претендовать на ту же роль в сборной
Боков - о матче "Зенита" с "Фенербахче": нельзя оставлять людей в беде. Это даже по церковным канонам прописано
Ярославский "Шинник" представил игровую форму в стиле тысячерублевой купюры 1
Кафанов: таких вратарей, как Акинфеев, в Европе очень мало
Хлусевич: Иран - одна из самых сильных азиатских сборных. В таких матчах ты зарабатываешь себе имя
"Реал" поборется с "Барселоной" за подписание 19-летнего немецкого хавбека "Байера" Виртца
Агент: результат Кержакова в "Кармиотиссе" не самый приемлемый
Бакаев: встреча с "Фенербахче" – хорошая возможность для "Зенита" сыграть на европейском уровне
Турецкий журналист: Дзюба не ладил с Монтеллой. Он не оправдал надежд ни в спортивном, ни в экономическом плане 2