- Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел.
Андрей Аршавин играл под руководством Гуса Хиддинка в сборной России. Игрок и тренер вместе выиграли бронзу чемпионата Европы 2008 года. На клубном уровне Аршавин, который является воспитанником санкт-петербургского футбола, играл за "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат". Профессиональную карьеру футболист завершил в 2019 году. Сейчас Аршавин работает в системе "Зенита".
Источник: "РБ Спорт"
Хиддинк: Аршавин - один из самых одаренных футболистов, которых я видел
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался об Андрее Аршавине.
РИА Новости