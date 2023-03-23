- Шамар вернется в расположение клуба на следующий день после игры Ямайки с Мексикой, - приводит комментарий Портеги "СЭ".
26-летний центрфорвард Шамар Николсон был вызван тренерским штабом национальной команды Ямайки на матча Лиги наций КОНКАКАФ против Мексики, который пройдет 27 февраля. Всего на счету спартаковца 10 точных попаданий в 32 встречах за свою сборную. За "Спартак" Николсон сыграл 37 игр, в которых забил 12 мячей и 4 раза ассистировал своим партнерам. В этом сезоне Шамар набрал 4+2 по системе гол плюс пас в 21 поединках за команду Абаскаля.
Агент: Николсон вернется в расположение "Спартака" на следующий день после игры Ямайки с Мексикой
Агент ямайского футболиста "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега рассказал о том, когда игрок вернется в расположение клуба.
Фото: РПЛ