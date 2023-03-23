- Я понимаю, что тренер сборной — тренер "Ростова", но пусть опубликуют количество брака игроков «Ростова», которое они сделали в передачах, а также процент выигранных единоборств. Думаю, что это будет просто жуткое зрелище. Симпатии тренера не должны распространяться на сборную, - приводит мнение Федуна "СЭ".
Сборной России в спарринге против Ирана удалось открыть счет на 28-й минуте. Главный рефери оценил столкновение игрока иранской сборной и нападающего "Спартака" Антона Зиньковского как фол и назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Антон Миранчук. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе дружины Карпина. Но в самом начале вторых 45 минут иранцы получили право на пенальти. Правила нарушил спартаковец Руслан Литвинов. К исполнению 11-метрового подошел Мехди Тареми и уверенно переиграл Матвея Сафонова. Отметим, что наибольшее представительство в составе российской сборной у "Спартака" (7 игроков). При этом в основе национальной команды на матч против Ирана вышло 3 ростовчанина (Осипенко, Глебов, Комличенко) и 3 спартаковца (Литвинов, Хлусевич и Зиньковский).
Федун — об игроках "Ростова" в матче за сборную: опубликуйте их статистику. Думаю, будет жуткое зрелище
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мыслями по поводу выступления игроков "Ростова" в составе сборной России в матче с Ираном (1:1).
Фото: "СЭ"