- Не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер 1. Печально, что такое качество игры после года отстранения от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом лет через пять.
Александр Соболев был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин аргументировал свое решение тем, что форвард "Спартака" забивал голы после зимней паузы в РПЛ, несмотря на то, что на счету игрока красно-белых ноль забитых мячей в феврале и марте. В матче с Ираном (1:1) Соболев так и не появился на поле.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Зарема - о матче России с Ираном: не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер 1
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, заявила, что не поняла решение тренерского штаба сборной России по Александру Соболеву.
ФК "Спартак"