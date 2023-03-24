"Во-первых, я был сильно шокирован красной карточкой в целом. Я так и не понял, за что. Второй момент: если про тебя что-то записали в протоколе, у тебя нет никаких шансов, ты не сможешь ничего доказать. Прав ты или неправ - тебе влепят какое-то количество игр. И третье: читать "за нецензурную брань" - для меня это тоже шок такой, режет глаз. На самом деле этого не было. Нам надо принять эту ситуацию. К сожалению, толком так никто и не объяснил, почему я получил красную карточку. Даже исходя из записанного можно было сделать вывод, что там по большому счету ничего не было", - цитирует Гончаренко пресс-служба "Урала".
Напомним, главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко, решением КДК РФС был дисквалифицирован на 3 игры РПЛ за ненормативную лексику в адрес арбитров во время матча 20-го тура чемпионата России со столичным "Динамо" (0:1). Гончаренко получил прямую красную карточку в концовке матча с "бело-голубыми". Таким образом белорусский специалист пропустит матчи с "Зенитом", "Ахматом" и московским ЦСКА. Ранее в пресс-службе уральского клуба сообщили, что не планируют подавать апелляцию на дисквалификацию главного тренера. На данный момент коллектив Гончаренко расположился на 10 строчке в турнирной таблице первенства России. За 10 туров до окончания соревнования "Урал" набрал 25 очков.
Гончаренко - о дисквалификации: если про тебя что-то записали в протоколе матча, ты не сможешь ничего доказать
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко рассказал, что он думает по поводу своей дисквалификации на 3 матча РПЛ.
Фото: ФК "Урал"