- На данный момент до сих пор судимся. Шансов отстоять имущество очень мало. Мы судимся с государством. Я не юрист, всех законов не знаю. Скорее всего, квартиру я потерял.
Напомним, в прошлом бывший защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко приобрел для своей супруги квартиру. В конце прошлого года стало известно, что государство хочет конфисковать квартиру у супруги Ещенко, выселив ее вместе с 6-летним ребенком. Причина данного решения в том, что бывший муж жены Ещенко был осужден за финансовые махинации, что по закону карается конфискацией имущества у родственников.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ещенко: мы судимся с государством. Скорее всего, квартиру я потерял
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко посетовал, что у него мало шансов выиграть суд.
ФК "Спартак"