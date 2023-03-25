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Глава совета директоров "Локомотива" Нагорных – о встрече с Геркусом: обсудили общие вопросы, ничего конкретного

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных подтвердил переговоры с экс-президентом "Торпедо" Ильей Геркусом.
Фото: ФК "Торпедо"
– Мы обсудили общие вопросы текущей ситуации в российском футболе, ничего конкретного, – приводит слова Нагорных "РИА Новости".

Недавно СМИ распространили информацию о том, что должность генерального директора "Локомотива" покинет Владимир Леонченко. Такой шаг связан с тем, что его признали виновным в "деле Баринова", когда дисквалифицированный капитан "железнодорожников" по недоразумению вышел на поле в кубковой встрече с "Акроном".

50-летний менеджер с 1 марта сложил с себя полномочия президента "Торпедо", в котором проработал с августа прошлого года. Стороны достигли согласия о расторжении трудового договора по обоюдному желанию сторон. С 2016 по 2018 годы Геркус трудился на благо московского "Локомотива". Он занимал должности руководителя - сначала был президентом, позднее генеральным директором.


Локомотив Геркус Нагорных
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