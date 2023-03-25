– Мы внутри себя говорили, что каждая игра – важнейшая. Мы ничего не гадали, надо было выходить и побеждать. От игры к игре мы идет в сторону побед. Следующая игра с Нижним не будет исключением. Надо выходить, доказывать и продолжать победную серию
"Локомотив" находится не на том месте, где он должен находиться. Наша задача – двигаться вперед. Мы должны быть наверху. Шаг за шагом, от игры к игре. Мы должны продвигаться и с точки зрения результата, и с точки зрения качества игры. Нам надо побеждать, потому что все относительно – как вниз, так и вверх. Одна победа может дать мощный толчок для дальнейших свершений, – цитирует Галактионова Sport24.
"Локомотив" с приходом Михаила Галактионова и Артема Дзюбы одержал три победы подряд после рестарта чемпионата России. Этот результат позволил "железнодорожникам" стремительно покинуть зону стыковых матчей и подняться на 11-е место в таблице РПЛ, набрав 22 очка. На счету 34-летнего форварда четыре гола в трех недавних играх. Он оформил хет-трик в ворота "Ростова" и забил победный мяч в домашней встрече с "Краснодаром" (3:2).
Под руководством Галактионова "Локо" вылетел из Кубка России. Красно-зеленые дважды уступили "Спартаку" (0:1 и 2:4). В 1/4 финала Пути регионов Кубка страны "железнодорожники" потерпели сенсационное поражение от тольяттинского "Акрона" в серии пенальти. Теперь столичный клуб полностью сосредоточен на решении локальных задач во внутреннем первенстве.
Галактионов – о трех победах подряд в РПЛ: "Локомотив" находится не на том месте, где он должен находиться
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал трехматчевую победную серию "железнодорожников" после возобновления чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"