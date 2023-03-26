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Селюк – о невызове Дзюбы в сборную России: Валера, бумеранг вернется! Убери гордыню, это грех!

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Известный агент Дмитрий Селюк поделился своими соображениями по решению Валерия Карпина не вызывать Артема Дзюбу в сборную России.
Фото: "Чемпионат"
- Не имею никакого отношения к Дзюбе и не являлся никогда его агентом. Но если человеку остается всего гол до рекорда, и ты его начинаешь гнобить... В то же время в сборную вызывается Сергей Песьяков, которому 34 года. Ничего не имею против Песьякова. Он замечательный парень, у него отличная жена. Но она просто дружит с супругой Карпина, и Песьяков всe время в сборной. Хотя тот же Дзюба ему трешку завалил.

А вы на ровном месте говорите ему, что он уже старик, не даете забить последний мяч. Кто такой Карпин, чтобы он решал судьбы игроков? Да, он тренер, бывший футболист. А тут же его коллега по цеху. Это же ненормально. Валера, бумеранг вернется! Убери гордыню, это грех! – приводит мнение Селюка "Матч ТВ".

Российский центрфорвард Артем Дзюба и наставник сборной России Валерий Карпин находятся в натянутых отношениях еще со времен совместной работы в "Спартаке". На протяжении продолжительного отрезка времени футболист и тренер высказывались друг о друге в негативном ключе. В 2021 году Карпин был утвержден наставником сборной страны. С того момента Дзюба не провел ни одного поединка за национальную команду. При этом стоит отметить, что футболист получил вызов на встречи со Словенией (2:1) и Словакией (1:0), но принял решение не приезжать на сбор из-за плохой физической формы.

Этой зимой Артем стал игроком "Локомотива" и сразу же стал показывать высокую результативность, забив в 5 играх 4 гола и 1 раз ассистировав партнерам. Но на матчи с Ираном и Ираком вызов в сборную все равно не получил. Карпин аргументировал это тем, что принято решение не обращаться к игрокам старше 30 лет. Лучший бомбардир в истории РПЛ имеет в своей активе 30 голов за сборную России, для того, чтобы стать абсолютным рекордсменом в истории сборной Дзюбе не хватает 1 гола. В данный момент он делит 1-е место по забитым мячам с Александром Кержаковым.


Селюк Дзюба Сборная России Карпин Локомотив
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