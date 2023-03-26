- Игровое время? Сейчас отыграл пару матчей. Вообще после зимней паузы хотя бы стабильно выхожу на замену. До этого два-три матча подряд сидел на скамейке, тогда было очень тяжело. Сейчас хотя бы выхожу: где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Возможно, Сергей Богданович видит у меня улучшения и даёт больше времени, - приводит слова Кругового "Чемпионат".
Российский защитник Данил Круговой, сумевший весной 2022 году завоевать место в основе "Зенита", в этом сезоне опять оказался на скамейке запасных. По итогам осенней части воспитанник петербуржцев поучаствовал в 14 встречах в различных соревнованиях, в которых отметился 1 голевым пасом. На счету Кругового 619 игровых минут. В весенней части Данил играет намного больше, он уже появился в основе в 2 встречах из пяти, имея в своем активе 174 игровые минуты. В мае Данилу исполнится 25 лет. Его контракт с коллективом из берегов Невы рассчитан до конца июня 2024 года. По сообщениям СМИ, опорный хавбек Вильмар Барриос пропустит встречу 21-го тура против "Урала". Поэтому у Кругового снова появятся шансы выйти с первых минут на поле "Газпром Арены".
Круговой: когда сидел на скамейке, было очень тяжело. Сейчас отыграл пару матчей, хотя бы стабильно выхожу на замену
Данил Круговой поделился мнением по поводу своего игрового времени за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"