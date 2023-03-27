- Судьи тащат "Зенит"? Куда они его тащат? В турнирную таблицу посмотрите. У них меньше всех пропущенных, больше всех забитых, очков намного больше, чем у остальных. Вряд ли это за счёт судейства.
"Зенит" становился чемпионом Российской Премьер-Лиги четыре последних сезона подряд. Санкт-петербургская команда лидирует с отрывом в семь очков от второго места после 20 сыгранных туров и в текущем сезоне чемпионата России.
Представили московского "Спартака" некоторое время назад несколько раз встречались с руководством российского футбола и судейского комитета для обсуждения работы арбитров в матчах красно-белых, которые не могут стать чемпионами России с 2017 годаю
Источник: Sport24
Широков: судьи тащат "Зенит"? В турнирную таблицу посмотрите. Вряд ли это за счёт судейства
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков прокомментировал мнение о помощи судей санкт-петербургской команде.
"СЭ"