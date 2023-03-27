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Песьяков - о своих ошибках в матче с Ираком: обычный брак. Чувствовал себя шикарно, спокойно

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Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свои ошибки в товарищеском матче с Ираком, сославшись на технический брак.
ФК "Ростов"
- Мои ошибки в начале матча — обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого. В первом эпизоде играл просто: выбивал мяч, но не поднял его. Во втором было чуть сложнее технически: мне надо было перебросить мяч через игрока, что в матчах за "Ростов" я делаю регулярно. Но это технический брак. Защитникам я ничего не высказывал, а просто негодовал на себя.

Сергей Песьяков, вызванный в сборную России Валерием Карпиным из "Ростова", главным тренером которого также является наставник российской национальной команды, сыграл в товарищеском матче с Ираком в Санкт-Петербурге с Ираком вчера, 26 марта. В первом тайме голкипер совершил две грубые ошибки, которые могли привести к забитым мячам иракцев. Однако после первой ошибки мяч с ленточки ворот вынес защитник сборной России, а во втором момента нападающий Ирака пробил мимо створа. Во втором тайме россияне смогли добиться победы благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.

Источник: "РБ Спорт"


Сборная России Сборная Ирака Песьяков
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