- Мои ошибки в начале матча — обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого. В первом эпизоде играл просто: выбивал мяч, но не поднял его. Во втором было чуть сложнее технически: мне надо было перебросить мяч через игрока, что в матчах за "Ростов" я делаю регулярно. Но это технический брак. Защитникам я ничего не высказывал, а просто негодовал на себя.
Сергей Песьяков, вызванный в сборную России Валерием Карпиным из "Ростова", главным тренером которого также является наставник российской национальной команды, сыграл в товарищеском матче с Ираком в Санкт-Петербурге с Ираком вчера, 26 марта. В первом тайме голкипер совершил две грубые ошибки, которые могли привести к забитым мячам иракцев. Однако после первой ошибки мяч с ленточки ворот вынес защитник сборной России, а во втором момента нападающий Ирака пробил мимо створа. Во втором тайме россияне смогли добиться победы благодаря голам Антона Миранчука и Сергея Пиняева.
Источник: "РБ Спорт"
Песьяков - о своих ошибках в матче с Ираком: обычный брак. Чувствовал себя шикарно, спокойно
Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свои ошибки в товарищеском матче с Ираком, сославшись на технический брак.
ФК "Ростов"