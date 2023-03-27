- Первый было трудно смотреть. Были грубейшие ошибки у вратаря Песьякова! Сборной Ирака надо было просто попасть в пустые ворота, на этом бы все закончилось. Оборона сборной России действовала с провалами, целостной игры не было. Нет сыгранности, в каждом матче используется разный состав.
В первом тайме у сборной России было несколько подходов к воротам иракской команды, однако ни один из них не увенчался успехом. Иракцы в первой половине встрече провели несколько опасных контратак, часть из которых была вызвана грубыми ошибками вратаря россиян Сергея Песьякова. Во втором тайе подопечные Валерия Карпина все-таки смогли сломить сопротивление соперника, забив два безответных гола. Первый из них на свой счет записал полузащитник Антон Миранчук, второй - Сергей Пиняев.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газзаев - об ошибках Песьякова: Ираку надо было просто попасть в пустые ворота, на этом бы все закончилось
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру сборной России в первом тайме товарищеского матча с Ираком.
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